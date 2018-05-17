В Харькове проверяют информацию о минировании четырех бизнес-центров

Сегодня, 12:08

Утром в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке сразу в четырех зданиях

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Утром 17 мая в Харькове полиция получила сообщение о минировании сразу четырех бизнес-центров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Информация о заложенной взрывчатке поступила около 09:30. Неизвестный заявил о минировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

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По указанным адресам выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полицейские внесли информацию в Журнал единого учета правонарушений. В настоящий момент осмотр помещений продолжается.

Напомним, ранее копы проверяли информацию о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" в Херсоне, где накануне произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина.

Также мы писали о поиске взрывчатки сразу в трех торговых центрах Львова. Работали соответствующие службы, а людей эвакуировали. Сообщение о заложенной взрывчатке полицейские получили по электронной почте.

Перед этим во  Львове, в "черную пятницу", когда проходили крупные распродажи, аноним сообщил о минировании  двух крупнейших торговых центров: "Форум" на ул. Под Дубом, 7-Б. Второй торговый центр – Victoria Gardens на ул.Кульпарковская, 226-А.
Харьков, взрывчатка, минирование

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"Сегодня"

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