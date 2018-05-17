В Харькове проверяют информацию о минировании четырех бизнес-центров

Утром в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке сразу в четырех зданиях

Утром 17 мая в Харькове полиция получила сообщение о минировании сразу четырех бизнес-центров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Информация о заложенной взрывчатке поступила около 09:30. Неизвестный заявил о минировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

По указанным адресам выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полицейские внесли информацию в Журнал единого учета правонарушений. В настоящий момент осмотр помещений продолжается.

Напомним, ранее копы проверяли информацию о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" в Херсоне, где накануне произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина.

Также мы писали о поиске взрывчатки сразу в трех торговых центрах Львова. Работали соответствующие службы, а людей эвакуировали. Сообщение о заложенной взрывчатке полицейские получили по электронной почте.

Перед этим во Львове, в "черную пятницу", когда проходили крупные распродажи, аноним сообщил о минировании двух крупнейших торговых центров: "Форум" на ул. Под Дубом, 7-Б. Второй торговый центр – Victoria Gardens на ул.Кульпарковская, 226-А.