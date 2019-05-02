Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Харьковские активисты обвинили патрульных в вымогательстве

2 мая, 17:47

По словам активистов, копы требовали у водителя деньги, угрожая наказанием за пьяное вождение

Фото: Pixabay

В Харьковской области активисты обвинили патрульных, дежуривших на посту в Валковском районе, в вымогательстве взятки у водителя. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале Vadosharkov.

Как стало известно, к активистам обратился отец мужчины, задержанного полицейскими. По его словам, копы якобы попытались привлечь его сына к ответственности за пьяное вождение и ДТП.

Мужчина обвинил стражей порядка в том, что они избили водителя и приковали его наручниками к багажнику авто, а после этого предложили решить вопрос "полюбовно".

"Они мне предложили назвать сумму. Я сказал, что не знаю "цен". Полицейские отошли, поговорили, позвонили кому-то и заявили – три тысячи гривен. Я предложил две, но они не согласились. После этого я поехал за деньгами и вернулся с Владом (блогером – Ред.)", – рассказал отец задержанного.

После приезда следственно-оперативной группы деньги были найдены рядом с автомобилем патрульной полиции. При этом активисты утверждают, что номера купюр были ими заранее сфотографированы. Свою правоту блогер также обещал подтвердить аудиозаписью, на которой якобы зафиксирован факт дачи взятки.

Позднее на месте происшествия появился и сам потерпевший, но коп заявил, что не задерживал его и впервые видит. В управлении патрульной полиции Харьковской области сообщили, что сейчас по данному поводу проходит проверка.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, активисты, полиция, харьковская область, вымогательство, патрульные, вымогатели

Вы сейчас просматриваете новость " Харьковские активисты обвинили патрульных в вымогательстве". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делами ДТП с участием полицейских в Харькове и Полтаве занялось Госбюро расследований

Вчера, 09:58

В результате обоих происшествий пострадали люди

Полицейские Мариуполя привязали собаку к машине: пострадал пешеход

25 апреля, 11:38

О состоянии животного не сообщается

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Назван самый полезный суп

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета тысяча км

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Легендарный воин викингов оказался женщиной

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

В Украине снизили цены на газ для населения

Фото самых красивых бегуней, которые точно вас вдохновят

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Оккупанты выдвинули дерзкое требование к Зеленскому по Крыму

5 знаков зодиака, которые всегда меняются к лучшему

У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе