Харьковские активисты обвинили патрульных в вымогательстве

По словам активистов, копы требовали у водителя деньги, угрожая наказанием за пьяное вождение

Фото: Pixabay

В Харьковской области активисты обвинили патрульных, дежуривших на посту в Валковском районе, в вымогательстве взятки у водителя. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале Vadosharkov.

Как стало известно, к активистам обратился отец мужчины, задержанного полицейскими. По его словам, копы якобы попытались привлечь его сына к ответственности за пьяное вождение и ДТП.

Мужчина обвинил стражей порядка в том, что они избили водителя и приковали его наручниками к багажнику авто, а после этого предложили решить вопрос "полюбовно".

"Они мне предложили назвать сумму. Я сказал, что не знаю "цен". Полицейские отошли, поговорили, позвонили кому-то и заявили – три тысячи гривен. Я предложил две, но они не согласились. После этого я поехал за деньгами и вернулся с Владом (блогером – Ред.)", – рассказал отец задержанного.

После приезда следственно-оперативной группы деньги были найдены рядом с автомобилем патрульной полиции. При этом активисты утверждают, что номера купюр были ими заранее сфотографированы. Свою правоту блогер также обещал подтвердить аудиозаписью, на которой якобы зафиксирован факт дачи взятки.

Позднее на месте происшествия появился и сам потерпевший, но коп заявил, что не задерживал его и впервые видит. В управлении патрульной полиции Харьковской области сообщили, что сейчас по данному поводу проходит проверка.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.

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