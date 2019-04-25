Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Полицейские Мариуполя привязали собаку к машине: пострадал пешеход

Сегодня, 11:38

О состоянии животного не сообщается

В Мариуполе полицейские привязали служебную собаку к едущей патрульной машине. Из-за этого получил травму случайный прохожий, шедший по обочине. Поводок бегущей за машиной овчарки подсек ему ноги.

Видео происшествия выложил в Instagram пользователь orjeunesse. Реакция соцсетей – негативная. Сама полиция пока не прокомментировала видео.

Как сообщалось, в Киеве полицейские застрелили собаку, которую натравил на них агрессивный вор.

Также сообщалось, что в СМИ появилась информация о собаке, которая была замечена на месте подрыва автомобиля офицера разведки в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, мы сообщали о печальной участи собак, которых заморили голодом в приюте в Ровенской области.

Во Львове на патрульного во время погони за водителем-нарушителем напал бойцовский пес. Раненого копа госпитализировали в больницу.

В Николаеве 12 человек пострадали от укусов бешеной собаки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Мариуполь, собака, полиция

Вы сейчас просматриваете новость " Полицейские Мариуполя привязали собаку к машине: пострадал пешеход". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Херсоне бродячая собака покусала ребенка

Вчера, 18:27

Случайные прохожие вызвали бригаду скорой помощи

В Мариуполе из зоопарка украли яйца черных лебедей: появились фото

23 апреля, 13:00

Преступление закончилось трагически

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В одной из криворожских шахт обнаружили артефакты

Королёва удивила своей фигурой

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

В Киеве полиция пошла на штурм захваченного спорткомплекса

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Как новичку быстро научиться подтягиваться на турнике?