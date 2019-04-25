Полицейские Мариуполя привязали собаку к машине: пострадал пешеход

О состоянии животного не сообщается

В Мариуполе полицейские привязали служебную собаку к едущей патрульной машине. Из-за этого получил травму случайный прохожий, шедший по обочине. Поводок бегущей за машиной овчарки подсек ему ноги.

Видео происшествия выложил в Instagram пользователь orjeunesse. Реакция соцсетей – негативная. Сама полиция пока не прокомментировала видео.

Как сообщалось, в Киеве полицейские застрелили собаку, которую натравил на них агрессивный вор.

Также сообщалось, что в СМИ появилась информация о собаке, которая была замечена на месте подрыва автомобиля офицера разведки в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, мы сообщали о печальной участи собак, которых заморили голодом в приюте в Ровенской области.

Во Львове на патрульного во время погони за водителем-нарушителем напал бойцовский пес. Раненого копа госпитализировали в больницу.

В Николаеве 12 человек пострадали от укусов бешеной собаки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полицейские Мариуполя привязали собаку к машине: пострадал пешеход". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"