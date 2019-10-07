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Харьковские пограничники задержали россиянку: пыталась тайно вывезти антиквариат

7 октября, 14:57

Женщина прятала старинные предметы в корсете и подкладке пальто

Пограничники задержали россиянку со спрятанным антиквариатом

Пограничники задержали россиянку со спрятанным антиквариатом / Фото: ГПСУ

В Харьковской области пограничники задержали женщину, которая пытались тайно вывезти в Россию старинные предметы. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.

По данным стражей границы, инцидент произошел во время таможенного досмотра пассажиров поезда "Кривой Рог – Москва". Пограничники обнаружили икону Божьей Матери и Библию, изданную в 1911 году.

Россиянка спрятала груз в поясном корсете и подкладке пальто. Силовики изъяли находку и направили на экспертизу, которая определит историческую и культурную ценность старинных предметов.

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Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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пограничники граница контрабанда харьковская область

Источник: Сегодня

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