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Харьковские таможенники перехватили крупную партию контрабандных лекарств

Сегодня, 15:36

Сумму изъятых медикаментов специалисты оценили в 100 тысяч гривен

Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook
Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook.

Харьковские таможенники изъяли две партии лекарств на сумму в 100 тысяч гривен, которые пытались тайно перевезти через границу на пунктах пропуска "Щербаковка" и "Плетеневка". Контрабанду обнаружили сотрудники фискальной службы, сообщили в пресс-службе ГФС.

По данным сотрудников службы, в первом случае мужчина пытался доставить в Украину медикаменты на сумму около 30 тысяч гривен. Препараты лежали в багажнике его автомобиля.

Вторую партию, на "Плетеневке", таможенники нашли в тайниках под обшивкой машины. Общая стоимость лекарств, которые водитель планировал вывезти в Россию составила 70 тысяч в национальной валюте.

Напомним, ранее в этом году СБУ заблокировали масштабную контрабанду в Евросоюз сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных к свободному обращению в Украине и за ее пределами.


Кроме того, пограничники также изъяли на пункте пропуска "Пища" на границе с Беларусью контрабандные медикаменты на сумму в 250 тысяч гривен.

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Тег лекарства, контрабанда, таможня, харьковская область, медикаменты

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