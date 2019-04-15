Борьба с контрабандой: жители закарпатского села сцепились с пограничниками и не дают строить забор

Официальная претензия местных: на каких основаниях им перекрыли доступ к воде

Жители небольшого села Деловое не могут поделить с охранниками рубежей государственную границу. Поэтому одни перекрыли трассу "Мукачево – Рогатин". Другие - возвели на берегу забор. Дело в том, что естественной границей между украинским селом Деловое и Румынией является бурная река Тиса. Через нее пловцы-контрабандисты переправляют сигареты.

Село Деловое, Закарпатская область. 3500 населения. Горы. Река Тиса. Один берег украинский, другой - это уже Румыния. Перешел в брод и ты уже в Евросоюзе. Все было хорошо в селе, пока пограничники не стали возводить забор. И тут началось.

Люди ругались, забирали инструмент и перекрывали трассу.

Официальная претензия местных: на каких основаниях им перекрыли доступ к воде? Ольга Делизоти возмущена. Корова в хозяйстве. Река через дорогу, а воды набрать никак.

В свою очередь Николай обеспокоен, а вдруг пожар, а где брать воду?

Между тем, у охранников госграницы своя версия.

Ранее на участке границы, где устанавливается забор, пограничники обнаружили двух мужчин, которые почему-то в полночь в гидрокостюмах плавали в реке Тиса.

Челночное плавание в защитной одежде с коробками сигарет стало для жителей Раховского района своеобразным видом спорта, – говорят пограничники. Где время и скорость играют очень важную роль. Не успел вовремя преодолеть дистанцию ​​и тебя поймали.

"Бобры – это преодолевающие речной участок границы, а олени - это те, что бегают по горам", – говорит Олеся Федорова, пресс-секретарь пограничников.

Схема действовала так. К примеру, останавливается автомобиль, из него выходят двое мужчин в гидрокостюмах, получают большие коробки с сигаретами, бросают их в воду, сами прыгают, переправляются на ту сторону и контрабанда уже в Румынии.

Пограничники предполагают, что забор мешает спортивным достижениям местных пловцов. Поэтому и протест. А воду, мол, здесь и так никак набрать.

"Вы можете видеть характер этого берега, он не является удобным, чтобы получать оттуда воду. Раз. А второе, это колючая проволока, она стоит здесь уже год и в течение года никаких предложений со стороны органов местного управления по оборудованию каких-либо точек доступа к реке не поступало. Все началось с претензии уже в момент установки забора", – говорит Олеся Федорова, пресс-секретарь пограничников.

Поэтому пограничники считают, что трассу перекрывали заинтересованные в контрабанде.

"Это были жены, матери, тещи контрабандистов, мотивируя тем, что им якобы нет доступа к воде, они недовольны действиями пограничников", – говорит Федорова.

Местные не соглашаются. Но уже говорят, Бог с ним, с забором. Пусть стоит, но теперь просят пограничников сделать им калитки. Опять же – чтобы воду набирать.

Искать правду журналисты идут к сельскому председателю. Андрей Панасюк. Селом руководит. Люди о нем говорят с уважением, но и сам Андрей Николаевич успел попасть в поле зрения правоохранителей. Был задержан за попытку дать пограничнику взятку.

Председатель села уверяет, забор – незаконен. Но и не это главное.

"Началось все из-за предвзятого отношения пограничников к местному населению", – убежден он.

А предвзятость, потому что проверяют.

"Они, где хотят, там останавливают. Лезут в машину. Вы знаете, какое сейчас время. Могут что-то подбросить в машину", – делится он.

Вообще в Деловом возникла довольно странная ситуация. Местные считают, что их проверять не имеют права так как они здесь живут.

"Мы живем, как в зоне. Я смотрю на колючку и думаю, что я в зоне. Если я иду за водой, то за мной идет солдат. Мы живем в 21-м веке, идем в Евросоюз, а нас здесь так колючками огораживают", – говорит местная жительница Ольга.

Пограничники удивляются такой реакции. Это же граница. Зона усиленной охраны. И добавляют, что проблема не со всем селом.

"Основная масса населения положительно настроена и понимает, что такое государственная граница и порядок надежной ее охраны", – говорит заместитель начальника штаба Мукачевского пограничного отряда, начальник отдела пограничной службы, Александр Михайлюк.

А доходит до того, что отдельные местные пытаются подкупить солдат-срочников. Если те не соглашаются – угрожают.

Прошлой осенью контрабандисты из Рахова в этом селе даже убили начальника заставы. Он поймал одного из ныряльщиков, который имел при себе большую сумму денег.

"Когда один из организаторов табачной контрабанды понял, что договориться с пограничниками ему не удастся, он, находясь в таком возбужденном состоянии, просто совершил наезд на пограничника", – вспоминает Федорова.

Местные, живущие у забора обижаются, что их всех записали в контрабандисты.

"Пограничники говорят, что контрабанда? Я вам скажу, что ящик-два это не контрабанда. То, что фурами идет, это не контрабанда? А то что ящик два, он не пропьет их. Он заработает себе на кусок хлеба", – делится местная жительница.

Журналистам стало интересно, что думают о заборе раздора сами контрабандисты. Искали недолго.

Местный житель Николай говорит, что на переправу контрабанды забор никак не повлиял.

"Контрабанда как шла, так и идет. Вот сейчас, когда строят новый забор, и с этим придумается что-то По времени это просто задержит секунд на 10-15 больше", – говорит он.

По данным аудиторской компании KPMG, Украина занимает 1 место среди стран-поставщиков нелегальных сигарет в Европейский Союз. Украина теряет 2,5 миллиарда налогов ежегодно и репутацию.

Пограничники почти каждую ночь продолжают ловить ныряльщиков. И говорят, что проблема контрабанды в том, что в Украине нет уголовной ответственности за нее. Всех, кого они задерживают, отпускают после административного штрафа. Где-то 1700 гривен. И спортсмен вновь выходит на дистанцию.

"Когда нам сделают то, что мы хотим, калитка здесь, калитка там – протестов не будет. А, если не будут идти нам на уступки - будут", – говорит местная жительница.

Пограничники говорят, что калитки могут установить после того, как к ним обратятся с предложением местные власти.

"Конечно, калитки будут установлены, когда поступят предложения. Таких предложений на сегодняшний день нет, колючий забор стоит уже год", – говорит Олеся Федорова, пресс-секретарь пограничников.

Между тем, вместо Государственной пограничной службы местная власть обратилась к уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Чтобы признал забор незаконным.

Напомним, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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