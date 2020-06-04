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Харьковским "торговцам" должностями суд назначил залог: названы суммы

4 июня, 17:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

Двоим киевлянам назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог

Двоим киевлянам, которые были задержаны на попытке "продать" должности глав Харьковской областной государственной администрации и налоговой службы, суд определил меру пресечения – содержание под стражей с возможностью выхода под залог.

Соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Харькова, сообщили в областной прокуратуре.

"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в четыре миллиона гривен – одному и 3,5 млн грн – другому", - заявил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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По его словам, уголовное производство было открыто по статье Уголовного кодекса "мошенничество в особо крупных размерах".

Ранее сообщалось, что задержанными "продавцами" должностей оказались столичный пенсионер и казачий атаман. У одного из них изъяли удостоверение отставного генерал-полковника Госавтоинспекции.

Кроме того, не так давно подобный инцидент произошел в Киеве. В столице мошенник выдавал себя за внештатного помощника и близкого друга представителя высшего руководства страны и пытался на этом заработать немалые деньги.

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торговля Харьков налоговая залог ГНС ОГА должности

Источник: Интерфакс-Украина

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