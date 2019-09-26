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Харьковский суд вынес приговор водителю, сбившему мужчину в инвалидной коляске

26 сентября, 17:31

После ДТП водитель сбежал с места происшествия

/ Фото: Pixabay

В Харьковской области суд вынес приговор водителю, который на дороге сбил мужчину с особыми потребностями, находившегося в инвалидной коляске – шофер проведет за решеткой три года и восемь месяцев.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данным следствия, авария произошла 28 июля в Змиеве – 38-летний местный житель на автомобиле Opel сбил человека в инвалидном кресле, а после этого скрылся.

От полученных травм пострадавший скончался. Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

По решению суда, кроме лишения свободы, водитель был лишен права управлять транспортным средством в течение двух лет. Решение суда вступит в силу после окончания срока апелляционного обжалования.

Напомним, 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами ДТП стали девять человек, еще десять – госпитализировали.

А 21 сентября в Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка, полная пассажиров. Погибли девять человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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ДТП приговор харьковская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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