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Харьковское ДТП в котором погибли два человека, взялось расследовать ГБР

8 июля, 11:49

Оказалось, что одним из погибших в аварии был работник полиции

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Иллюстрация. Фото: Сегодня

Расследованием обстоятельств смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли два человека, будут заниматься следователи территориального управления Государственного бюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Причиной того, что расследование передали "украинскому ФБР", стало то одним из водителей оказался сотрудник полиции.

"Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "Стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos", – говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, расследование, смертельное ДТП, ГБР

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Источник:

Сегодня

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