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В Харькове возможному подельнику "луцкого террориста" избрали меру пресечения: что решил суд

24 июля, 14:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчина сможет выйти под залог

Суд в Харькове избрал меру пресечения харьковчанину, который контактировал с "луцким террористом" Максимом Кривошем. Об этом сообщает Depo.Харьков.

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Как рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, мужчину отправили в СИЗО на два месяца, но с правом внесения залога в размере 175 760 грн.

Ранее мы рассказывали о личности этого подозреваемого. 43-летний Дмитрий Михайленко был волонтером и мог привезти оружие из АТО. Во время обыска у него дома нашли оружие и боеприпасы. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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Также мы сообщали, что Максим Кривош отправил своему подельнику почтовую посылку. Именно так силовикам удалось выйти на сообщника "луцкого террориста".

Напомним, утром 21 июля Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался.

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Харьков суд Луцк мера пресечения сообщники

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