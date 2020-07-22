Українська
$ 27,66
31,67
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове задержали возможного подельника "луцкого террориста"

22 июля, 01:13

Елена Вус Елена Вус

У задержанного изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку

У "луцкого террориста" Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами, есть сообщники. Один из них уже задержан.

Реклама

"Задержанный (Максим Кривош – Ред.) к своей операции готовился. У него есть сообщники. Сейчас по ним мы работаем. Уже некоторые задержаны", – заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, который руководил операцией от СБУ, во время брифинга.

Эту информацию подтвердил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Его сообщники задержаны... Пару часов назад в Харькове один, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку", - отметил он.

Реклама

По словам Авакова, всего в автобусе находились 13 человек. На данный момент все освобожденные заложники находятся в удовлетворительном состоянии. Раненых среди них нет.

В тренде
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)

Для обеспечения безопасности украинцев руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории девяти областей.

В тоже время, в центре Луцка после завершения спецоперации по освобождению заложников из автобуса оставалось много людей. Они рассматривали поврежденный автобус, а также благодарили за работу представителей правоохранительных органов аплодисментами и криками "Молодцы!".

Видео: t.me/Лучаны

Реклама

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков МВД СБУ заложники задержание Арсен Аваков Луцк сообщники автобусы захват заложников

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)
В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)Харьков
Ливень превратил Харьков в Венецию: люди на улицах плавали на лодках (видео)
Ливень превратил Харьков в Венецию: люди на улицах плавали на лодках (видео)Харьков
Постоянно бегала и кричала: в Харьковской области спасли косулю от смерти (фото)
Постоянно бегала и кричала: в Харьковской области спасли косулю от смерти (фото)Харьков
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под Харьковом
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под ХарьковомХарьков
"У коронавируса много лиц": врачи в Харькове показали, как работают в разгар эпидемии (фото)Харьков
Минздрав обновил список
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять