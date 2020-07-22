В Харькове задержали возможного подельника "луцкого террориста"

У "луцкого террориста" Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами, есть сообщники. Один из них уже задержан.

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"Задержанный (Максим Кривош – Ред.) к своей операции готовился. У него есть сообщники. Сейчас по ним мы работаем. Уже некоторые задержаны", – заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, который руководил операцией от СБУ, во время брифинга.

Эту информацию подтвердил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Его сообщники задержаны... Пару часов назад в Харькове один, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку", - отметил он.

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По словам Авакова, всего в автобусе находились 13 человек. На данный момент все освобожденные заложники находятся в удовлетворительном состоянии. Раненых среди них нет.

Для обеспечения безопасности украинцев руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории девяти областей.

В тоже время, в центре Луцка после завершения спецоперации по освобождению заложников из автобуса оставалось много людей. Они рассматривали поврежденный автобус, а также благодарили за работу представителей правоохранительных органов аплодисментами и криками "Молодцы!".

Видео: t.me/Лучаны

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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