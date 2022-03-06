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Ищут пилота: ВСУ сбили очередной самолет оккупантов в Харькове

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 марта, 13:44
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Военные России направляют в город значительную часть собственного воздушного флота
В Харькове ведут бои в небе
В Харькове ведут бои в небе / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил российской федерации – штурмовик Су-25.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Пилоту самолета удалось катапультироваться, сейчас ведут активные поиски преступника.

"Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями. Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы силы противника преобладают", – написал он.

Су-25

Отметим, что Су-25 – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет.

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Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года.

Ситуация в Харькове

Из Харькова с сегодняшнего дня будут выезжать железнодорожные поезда в западном направлении.

Российские военные обстреляли многоэтажный дом в Харькове – после попадания снаряда огонь охватил минимум 11 этажей.

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5 марта в селе Подлиман Боровского района произошел обстрел. Из-за этого есть раненые, которым уже оказывают помощь в больнице.

Прошлой ночью взрывы слышали во всех районах Харькова. Местных жителей призывали не выходить из укрытия, а тем, кто остался дома – держаться подальше от окон. Гремело в районе ж/д вокзала, станции метро "Залютино", Салтовки, Холодной Горы, Баварии, "Советской", Основы, Люботина, проспекта Гагарина, Песочина.

Вражеская ракета попала в Успенский собор Харькова, где укрывались люди. Только чудом никто не пострадал, сообщил "Бабель".

Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.

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