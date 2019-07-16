Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова: подсудимому вынесли приговор

16 июля, 12:36

Мужчине, который ранее уже имел судимости, присудили серьезное наказание

Фото: Pixabay

В Харькове суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал провизора в аптеке. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел в Немышлянском районе города в январе этого года, когда, воспользовавшись отсутствием посетителей, злоумышленник затащил сотрудницу в подсобное помещение, избил ее, изнасиловал и забрал мобильный телефон.

Спустя несколько часов силовики задержали подозреваемого – им оказался 45-летний житель района, ранее судимый за ограбление. Фигуранта задержали неподалеку от его места жительства.

Отметим, что фигурант во время задержания оказал полицейским сопротивление. В итоге, уголовное производство было открыто по статьям "грабеж", "изнасилование" и "нанесение телесных повреждений полицейскому".

Судьи приговорили мужчину к тюремному заключению на срок в девять лет. Решение вступит в силу после истечения срока апелляционного обжалования.

Напомним, что в январе 2019 года пьяный ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с провизором в харьковской аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он позвал девушку выйти в торговый зал и затащил ее в подсобное помещение, где избил и изнасиловал. Также он забрал ее мобильный телефон.

Подозреваемого в изнасиловании оперативно задержали. Он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.

Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.

Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег приговор, аптека, изнасилование, насильник

Вы сейчас просматриваете новость " Изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова: подсудимому вынесли приговор". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Израиле вынесли приговор украинке, убившей ребенка

Сегодня, 03:05

Бывшая воспитательница детсада получила 17 лет тюрьмы

В Одессе "гонщик", насмерть сбивший двух человек, получил условный срок

12 июля, 15:32

После смертельного ДТП мужчина получил пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года

6 привычек, которые программируют на бедность

Диета по группе крови: охотничья первая

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Шрифт на банкноте в 1000 гривен оказался пиратским

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Сколько заработал и.о. главы СБУ Баканов

"Почему украинцы становятся беднее при условии роста экономики?"

С ростом пенсий и зарплат: Гройсман рассказал о бюджете-2020

Эмилия Кларк впервые рассказала о двух операциях на мозге

Гройсман поручил подготовить цены на тепло и горячую воду

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь