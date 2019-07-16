Изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова: подсудимому вынесли приговор

Мужчине, который ранее уже имел судимости, присудили серьезное наказание

Фото: Pixabay

В Харькове суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал провизора в аптеке. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел в Немышлянском районе города в январе этого года, когда, воспользовавшись отсутствием посетителей, злоумышленник затащил сотрудницу в подсобное помещение, избил ее, изнасиловал и забрал мобильный телефон.

Спустя несколько часов силовики задержали подозреваемого – им оказался 45-летний житель района, ранее судимый за ограбление. Фигуранта задержали неподалеку от его места жительства.

Отметим, что фигурант во время задержания оказал полицейским сопротивление. В итоге, уголовное производство было открыто по статьям "грабеж", "изнасилование" и "нанесение телесных повреждений полицейскому".

Судьи приговорили мужчину к тюремному заключению на срок в девять лет. Решение вступит в силу после истечения срока апелляционного обжалования.

Напомним, что в январе 2019 года пьяный ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с провизором в харьковской аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он позвал девушку выйти в торговый зал и затащил ее в подсобное помещение, где избил и изнасиловал. Также он забрал ее мобильный телефон.

Подозреваемого в изнасиловании оперативно задержали. Он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.

Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.

Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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