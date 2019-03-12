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Насильнику провизора аптеки в Харькове "светит" до 15 лет за решеткой

Сегодня, 03:15

45-летнему мужчине инкриминируется подозрение в нарушении нескольких статьей криминального кодекса

Фото: Pixabay
Насильнику провизора аптеки в Харькове "светит" до 15 лет за решеткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/708/159/5c87081594f98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/708/159/5c87081594f98.jpg Украина 45-летнему мужчине инкриминируется подозрение в нарушении нескольких статьей криминального кодекса

В Харькове дело против насильника, которого подозревают в глумлении над аптечным провизором, направлено в суд. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Харьковской области.

45-летнему мужчине инкриминируется подозрение в изнасиловании, легких телесных повреждениях, грабеже, сопротивление работнику правоохранительных органов. За содеянное ему "светит" до 15 лет за решеткой.

Напомним, что в январе 2019 года пьяный ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с провизором в харьковской аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он позвал девушку выйти в торговый зал и затащил ее в подсобное помещение, где избил и изнасиловал. Также он забрал нее мобильный телефон.

Подозреваемого в изнасиловании оперативно задержали. Он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.

Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.

Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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Тег Харьков, суд, рецидивист, аптека, изнасилование, грабеж, насильник

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