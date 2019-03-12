Насильнику провизора аптеки в Харькове "светит" до 15 лет за решеткой
45-летнему мужчине инкриминируется подозрение в нарушении нескольких статьей криминального кодекса
В Харькове дело против насильника, которого подозревают в глумлении над аптечным провизором, направлено в суд. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Харьковской области.
45-летнему мужчине инкриминируется подозрение в изнасиловании, легких телесных повреждениях, грабеже, сопротивление работнику правоохранительных органов. За содеянное ему "светит" до 15 лет за решеткой.
Напомним, что в январе 2019 года пьяный ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с провизором в харьковской аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он позвал девушку выйти в торговый зал и затащил ее в подсобное помещение, где избил и изнасиловал. Также он забрал нее мобильный телефон.
Подозреваемого в изнасиловании оперативно задержали. Он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.
Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.
Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.
Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
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