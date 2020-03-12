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Карантин в Харькове: Кернеса просят пересмотреть решение

12 марта, 13:32

Тина Наринецкая

По словам чиновников, сейчас власть «работает на опережение»

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер обратился к чиновникам Харьковского горсовета и призвал ввести в школах и детских садиках города карантин из-за угрозы коронавируса.

"От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что на мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению", – рассказал Кучер.

Также он добавил, что с 12 марта в области ввели карантин. В частности, часть вузов города отменили занятие уже с сегодняшнего дня, остальные – еще в процессе утверждения. Также в регионе ограничат массовые и спортивные мероприятия.

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"В Украине сегодня зафиксирован лишь один подтвержденный случай COVID-19. Поэтому возникают вопросы, почему мы реагируем именно таким образом. Власть работает на опережение. Мы видим, что в тех странах, где не были вовремя приняты подобные решения, к сожалению, сейчас ситуация достаточно серьезная в негативном смысле", – отметил чиновник.

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Ранее мы писали, что после решения Кабинета министров о введении карантина стало известно о решении мэра Харькова Геннадия Кернеса о введении превентивных мероприятий в городе. Итак, в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры, а вот прекращать занятия в школах и закрывать детские сады не будут.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины одним из ключевых приоритетов нового руководства назвали защиту украинцев от инфекционных болезней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков карантин Украина ОГА горсовет коронавирус облгосадминистрация

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