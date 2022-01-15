Катастрофа АН-26 с курсантами под Чугуевом – суд накажет экс-чиновников

В Харьковской области будут судить шестерых бывших военных чиновников – их накажут за авиакатастрофу АН-26 с курсантами

Суд рассмотрит дело о авиакатастрофе АН-26 / Фото: Коллаж: Сегодня

Чугуевский городской суд Харьковской области рассмотрит дело об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом, в которой погибли 26 курсантов. В суд направили обвинительные акты в отношении шести бывших военных чиновников.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Бывших чиновников обвиняют в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к военной службе.

Кого будут судить?

В суд передали дело о таких бывших чиновниках:

командующий Воздушными Силами ВСУ;

командир воинской части А4104;

два заместителя командира воинской части;

руководитель полетами на аэродроме "Чугуев";

и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

По данным следователей, они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов. Из-за их небрежного отношения упал самолет АН-26 в сентябре 2020 года под Чугуевом.

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Коротко о катастрофе: