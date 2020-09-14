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Кернес в больнице: что известно о его состоянии

14 сентября, 17:35

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Чем именно болен харьковский мэр, пока не разглашают

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который ушел на больничный с 10 сентября, на днях разговаривал с главой департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрием Сидоренко.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал сам Сидоренко.

"Я с ним общался позавчера. Разговаривали", – ответил чиновник на вопрос о том, как себя сейчас чувствует Кернес.

Также он подтвердил информацию о том, что Кернес находится на больничном с четверга.

Напомним, что в харьковских Telegram-каналах появилась информация о том, что состояние харьковского мэра тяжелое. По их данным, он в коме. Кроме того, СМИ пишут, что Кернес лечится в 17 горбольнице, которая определена опорной для лечения больных с коронавирусом.

Отметим, что, несмотря на быстрое распространение коронавируса, Кернес выступал против ужесточения карантина в городе. В частности, он заявлял, что останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в Харькове не будут.

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Также напомним, в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро. Смотрите видео из подземки:

Видео: Telegram-канал "Веха"

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Харьков больницы кернес болезни геннадий кернес

Источник: Сегодня

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