Коронавирус набирает обороты в Харьковской области: более 200 заболевших за сутки

В Харьковской области продолжается распространение эпидемии коронавируса. За последние сутки тут выявили 204 новых случая COVID-19, что вывело регион в "лидеры" по темпам заболеваемости.

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Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, наибольшее количество случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Харьковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Общее число зараженных в Харьковской области составляет 6360 человек. При этом за сутки был зафиксирован один летальный исход (всего – 162). Количество "активно больных" составило 3484 пациентов.

В свою очередь, заместитель главы областной государственной администрации Тарас Пастух предположил, что данные о заболевших могут быть неправильными, поскольку частные лаборатории не вовремя передают результаты исследований.

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Ранее председатель ОГА Алексей Кучер выразил обеспокоенность статистикой по COVID-19 и инициировал проверку частных лабораторий.

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"Речь не идет о проверке непосредственно самих лабораторий. У нас на сегодня есть большая проблема в том, что у нас данные исследований одного дня перетекают в другой день. Так же и в плане подтвержденных случаев, которые, скажем, делаются сегодня и могут пойти в статистику завтрашнего дня", - объяснил Пастух, сообщает "Суспільне".

По его словам, таким образом статистика получается неточной, что приводит к неправильному анализу исследований, показавших положительный результат.

Как заявила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота, в регионе действуют 11 лабораторий, допущенных Центром общественного здоровья к тестированию на СOVID-19. Семь из них – частные, еще одна будет запущена на протяжении месяца.

Напомним, ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что новой волны коронавируса следует ожидать уже в октябре, когда в Украину придут сезонные заболевания гриппом и ОРВИ. А медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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