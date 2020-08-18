Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Эпидемия усиливается, каждый день около 1 500 новых зараженных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 17 августа в Украине зафиксировали 1 464 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов – 21. За воскресенье выздоровели 342 человека. Больше всего больных обнаружили в Ровенской области – 178, в Черновицкой – 165 и в Ивано-Франковской – 164.

Отметим, что на данный момент 10 регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Не готовы к ослаблению карантина Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. Напомним, с 17 августа в Украине обновили зоны карантина. В ряде населенных пунктов теперь до конца месяца будут действовать определенные карантинные ограничения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что новой волны коронавируса следует ожидать уже в октябре, когда в Украину придут сезонные заболевания на грипп и ОРВИ. А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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