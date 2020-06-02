В Харькове заболела врач морга, которая делала вскрытия умерших с COVID-19

Из четырех сотрудников морга заболел только один человек - врач-патологоанатом

В Харькове инфицирование коронавирусом подтвердили у врача-патологоанатома областной инфекционной больницы, где на протяжении нескольких месяцев проводили вскрытие умерших от COVID-19.

Диагноз подтвердили у патологоанатома, с которой также работали лаборант и два санитара, сообщает KHARKIV Today.

Женщина находится на самоизоляции, а вскрытия в морге временно не проводятся. В свою очередь, лаборант уверяет, что во время вскрытия тел больных сотрудники строго придерживались инструкций, поскольку боялись не только за свое здоровье, но и здоровье родственников.

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"Делали все по инструкции, потому что у всех нас есть маленькие дети. Приложили все усилия", – рассказала сотрудница морга.

Между тем советник главы Харьковской ОГА по гуманитарным и медицинским вопросам Наталья Попова отметила, что сотрудники патологоанатомического отделения располагают достаточным количеством защитных средств.

"После подтвержденного ПЦР-теста заведующая отказалась от госпитализации, она отправлена на самоизоляцию и так же, как ее родные, находится на самоизоляции. Она врач, которая собственно, вскрывает эти тела с COVID-19, поступающие из областной "инфекционки", - заявила она.

Попова добавила, что у тех, кто контактировал с заболевшей, ПЦР-тесты проводились дважды – 27 и 29 мая. Они показали отрицательный результат.

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"Перенести или закрыть полностью все на карантин смысла нет, так как ПЦР-тесты отрицательные. Особенность работы морга в том, что во время вскрытия четыре человека находятся там 2-3-6 часов, и поэтому им нужен всего один костюм. Критической ситуации не было", – заверила чиновница.

Попова добавила, что сейчас сотрудники морга пользуются костюмами, респираторами с фильтрами и силиконовыми очками. В начале пандемии они работали в противочумных костюмах.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

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