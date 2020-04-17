Коронавирус в Харьковской области: в каких районах больше всего зараженных (карта)

В Харьковской области зарегистрировано 113 случаев подозрения на коронавирус. Об этом стало известно во время совещания Харьковской ОГА.

Глава ОГА Алексей Кучер отметил, что в области было зафиксировано 40 случаев коронавирусной болезни. По сравнению с другими регионами, это довольно небольшое количество заболеваний, но за последние сутки ситуация усложнилась.

"В эпидпроцесс, кроме города Харьков, где зарегистрировано большинство случаев, вовлечено семь районов области: Балаклейский, Валковский, Дергачевский, Змеевский, Красноградский, Лозовской и Харьковский. Зарегистрировано три семейных очага инфекции: в Лозовском, Балаклейском районах и городе Харьков. С 10 апреля мы начали обследовать материал больных пневмонией. Обследовано около 400 больных, получено 22 положительных результата, что свидетельствует о значительном распространения инфекции среди населения", – сообщила и.о. главного санитарного врача области Любовь Махота.

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Кроме того, за последнюю неделю в области заразились пять медработников. Среди заведений, где были заражения, – городская клиническая больница №13. Там болезнь выявлено у трех пациентов и двух медработников. Алексей Кучер поручил немедленно установить круг лиц, которые лечились в заведении и контактировали с медработниками, и провести ПЦР-тестирования.

Также в селе Высокополье Валковского района, где зафиксирован единственный случай смерти от коронавируса в области, ужесточат карантин.

"Мы рекомендуем органам местного самоуправления Валковского района закрыть границы населенного пункта. Я считаю, это является необходимой мерой, который ограничит передвижение лиц. Это то, что действительно повлияет на прекращение распространения вируса в этом районе", – отметил Кучер.

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Накануне у 11 человек, контактировавших с умершей женщиной, взяли образцы для тестирования: 9 из них оказались положительными.

Сейчас специальные патрули контролируют передвижение жителей Высокополья на всех въездах в населенный пункт.

Напомним, В Харькове из областной инфекционной больницы сбежал зараженный коронавирусной инфекцией мужчина. В это медучреждение пациента только недавно перевезли из психбольницы.

Кроме того, в Харькове коронавирусом заразился 20-летний солдат Нацгвардии.

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