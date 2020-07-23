Кошмарили три области: СБУ разоблачила банду "авторитета" Князя

В ходе обысков правоохранители изъяли миллионы гривен и арсенал оружия

В Харьковской области, где в прошлом месяце арестовали членов кибербанды, разоблачили еще одну группировку, "подвиги" которой были известны в двух других областях.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, четырех членов "группировки Князя" (уголовное прозвище главаря ОПГ) задержали 23 июля.

"Группировка длительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях", – отметили в ведомстве.

Создатель банды – тот самый Князь – раньше был судим за убийство, а в ее состав входили, в том числе, и бывшие правоохранители.

Отмечается, что группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

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В отношении бандитов начато уголовное производство по целому "букету" статей: 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Задержанных доставили для оформления документов и сообщения о подозрении.

Также у них дома прошли обыски, в ходе которых изъяли почти 8,4 млн гривен, примерно 170 тыс. долларов и 40 тыс. евро, записи, которые свидетельствуют о масштабах преступлений разбойников, средства связи, оружие и патроны различного калибра.

Сейчас СБУ пытается установить и задержать других членов группировки, в том числе и Князя, который находится за границей.

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Напомним, ранее в этом году в Харькове провели спецоперацию, в результате которой удалось предотвратить покушение на убийство одного из бывших боевых командиров армейской разведки, организованное российскими спецслужбами.

А в марте в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины обезвредила автомобильных грабителей, которых координировал один из российских "воров в законе".

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