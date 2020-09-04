Лесные пожары в Харьковской области: что сейчас происходит на месте ЧП (фото, видео)

В Харьковской области спасатели продолжают тушить масштабные лесные пожары. Основные очаги пожарные уже ликвидировали, но борьба с огнем все еще не закончилась.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро, 4 сентября, в Двуречанском районе, где 2 сентября вспыхнули пожары в экосистемах, открытого огня нет. Спасатели тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и древесины.
"К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды)", – сообщили спасатели.
Кроме того, по информации Чугуевского горсовета, по состоянию на 7:00 4 сентября продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка Харьковской области, возникшего 2 сентября.
Сообщается, что открытого огня не наблюдается, сотрудники ГСЧС тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.
Ранее мы сообщали, что в результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.
Также напомним, пострадавшим на пожарах под Харьковом выплатят компенсации.
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