Пострадавшим на пожарах под Харьковом выплатят компенсации: названы суммы

В Харьковской области жителям сел, которые пострадали от лесного пожара, обещают выплатить до 300 тысяч гривен компенсации.

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Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на министра внутренних дел Арсена Авакова, на данный момент от огня пострадали 22 домовладения и 33 человека.

"Сегодня состоится заседание специальной комиссии, сейчас состоится онлайн-связь с премьер-министром и президентом, будет принято решение о выделении средств. Средства выделяться по тем стандартам, которые мы применяли в последнее время в таких случаях. Полностью сгоревшие домовладения будут получать примерно 300 тысяч гривен, а там будет специальная комиссия, которая будет оценивать", – сказал Аваков.

Ранее мы сообщали, что в Харьковскую область прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобовка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома.

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