Льготное жилье в Харькове: кто может претендовать на покупку

Растущий курс доллара, нестабильная экономическая ситуация в последние годы для многих жителей города и области отсрочили такую желаемую покупку нового жилья. У одних нет возможности попросту сделать заначку, другие боятся вступать в кредитные отношения с банками.

"Сегодня" решила узнать, у кого из горожан и жителей области есть возможность приобрести жилье на льготных условиях, заключив договор с государством и органами местного самоуправления (см. инфографику. — Авт.). А как живется участникам жилищных программ, мы спросили у самих владельцев новых квартир.

Сейчас в Харькове на учете граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и имеют право на первоочередное предоставление жилой площади, находятся 14 625 семей. В списках лиц с правом на внеочередное предоставление жилой площади — 1576 семей. В этом списке был и харьковчанин Александр Оникиенко, но уже с начала 2018 года он вместе с женой и двумя детьми живет в своей трехкомнатной квартире, площадь которой составляет 82 "квадрата".

Александр Оникиенко встал на очередь на квартиру в 2011 году. Через год он сам пошел на консультацию в Госфонд содействия молодежному жилищному строительству, где ему и посоветовали поучаствовать в программе льготного молодежного кредитования за счет городского бюджета. Потом действие программы приостановили, но в апреле 2015-го Александру перезвонили и сообщили о возобновлении кредитования. Уже к концу года он попал в список на получение жилья по кредиту на 30 лет.

"Размер кредита — 626 000 грн. Первый взнос был около 75 000 грн. На то время у меня был один ребенок, поэтому кредитовали под 2% годовых. Когда родился второй ребенок — 25% тела кредита "простили", оплатили за счет горбюджета. И процентная ставка теперь ноль. В месяц я плачу около 1300 грн. У меня нет привязки к курсу доллара, кредит — мечта!" — делится Александр.

У мужчины есть серьезные проблемы со зрением, но его коллеги без проблем оказывали ему помощь в заполнении документов.

"Нет ничего невозможного по документам, и мне как юристу, и простому работнику. Справки о доходах, прописке, паспорт и код. Никаких "благодарностей" от меня не требовалось", — рассказал нам Александр.

ВОИНЫ. Сегодня претендовать на льготное жилье могут и ветераны АТО. Виталий Шевченко, участник боевых действий, инвалид войны в 2016 году бесплатно получил жилье в Чугуеве. Ему с женой и тремя детьми дали трехкомнатную квартиру. Мужчина сам обратился в соответствующие инстанции за информацией, как получить квартиру, которая ему положена от государства, и убедился на собственном опыте: если следовать букве закона — проблем не будет.

"Советую людям идти и узнавать о том, на что претендуют. Сложного ничего нет, ты по сути сам только собираешь нужные документы, а всем занимается собес (управление труда и соцзащиты. — Авт.)", — рассказывает он. Процедура оформления и получения жилья длилась около полугода, о "благодарностях" в конвертах мужчине никто и не заикнулся.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. Еще одним помощником в поиске крыши над головой являются иностранные доноры. В июле в Богодухове 10 семей переселенцев получили социальные квартиры в двухэтажном здании, которое полностью реконструировали при поддержке

Украинского фонда социальных инвестиций (за средства правительства Германии — Авт.).

Одна из вселившихся в новое жилье — Дарья Велькина, которая, будучи беременной, в 2014 году приехала в Харьковскую область из Антрацита. Уже на мирной территории женщина родила сына, воспитывать его довелось самой, поэтому достаточно зарабатывать не получалось.

"Очень тяжело бросить дом и уехать в никуда. К тому же одна с маленьким ребенком, еще у меня астма. С горем пополам снимала квартиру, но потом хозяева решили ее продать", — рассказала Дарья.

Женщина начала решать проблему жилья и подала в горсовет заявление для участия в программе. Уверяет, что никаких взяток давать не пришлось, хотя желающих было много. Дарья новым жилищем довольна.

"У нас 14 "квадратов", сделано на совесть, новенькое все, под евро. Большая кухня и санузел на несколько семей, живем дружно. Комнату оборудовали всем — от мебели до одеял, сразу можно было жить", — рассказывает Дарья. По словам женщины, получили квартиры самые нуждающиеся семьи.

Переселенцы, которых поселили в этом доме, оплачивают только коммунальные услуги, правда, проживать там Дарья с сыном сможет только год.

"Но у меня нет возможности даже за несколько лет накопить на собственное жилье", — говорит молодая мама, которая рассчитывает остаться подольше в новом доме.

Напомним, осенний сезон аренды квартир в больших городах стартовал еще в августе, и в выигрыше пока арендодатели (особенно в городах-миллионниках), так как цены на съемное жилье подросли. Самыми дешевыми в месяц однокомнатными, по данным аналитического центра DOM.RIA, оказались квартиры в Сумах (2564 грн), Запорожье (3388 грн). Самыми дорогими для арендаторов стали Одесса (11 687 грн), Киев (11 112 грн), Днепр (6987 грн) и Харьков (5983 грн).