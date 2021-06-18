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Массовое отравление в Харькове. В каком состоянии пострадавшие (видео)

18 июня 2021 22:36

Юлия Ляхова , Ирина Антонюк

Все они заказали японские блюда в одном из заведений, который находится в самом центре города

В Харькове более 50 человек, среди которых и дети, оказались в больнице после того, как попробовали суши в одном из ресторанов города.

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"Сегодня" удалось расспросить и пострадавших, и администрацию ресторана.

День рождение ребенка семья должна была праздновать за границей, но накануне отравились. Уверены – это были суши. Женщина самостоятельно привезла в больницу ребенка. Пришлось забрать из школы, когда позвонили учителя и сказали, что ему совсем плохо. А потом и сама почувствовала похожие симптомы. Теперь оба на лечении.

Всего в больнице 14 детей, самому младшему шесть лет. У всех одинаковые симптомы: температура под 40, тошнота и сильная слабость. Врачи говорят: состояние серьезное, но не критическое. Пока никого не выписывают, а аппетит к пациентам медленно возвращается.

Кроме детей в стационаре 36 взрослых. Все они заказали японские блюда в одном из заведений, который находится в самом центре города. К концу проверок в ресторане посетителей здесь принимать не будут. Продукцию забрали на анализы, а само помещение полностью продезинфицировали.

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Что именно из продуктов привело к массовому отравлению – до сих пор выясняют. За нарушение санитарных норм виновники могут оказаться за решеткой на три года. Но пока даже в самом заведении понятия не имеют, что пошло не так. Тоже ждут результаты анализов. Руководителей ресторана журналисты "Сегодня" встретили возле детской больницы. Приехали с извинениями и деньгами на восстановление.

К слову, из-за массового отравления уже открыто уголовное производство. В двух ресторанах сети берут пробы продуктов на бактерии группы кишечной палочки

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