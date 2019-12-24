Массовые обыски на "Барабашово": на крупнейшем рынке Харькова изъяли товаров на миллионы гривен

/ Фото: ГПСУ

В Харькове прошли масштабные обыски на территории торгового центра "Барабашово". В результате стражи порядка изъяли товаров на 117 миллионов гривен, а также два миллиона гривен наличными.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в складских помещениях сотрудники погранслужбы обнаружили 60 тонн товаров, которые были нелегально ввезены в Украину. Кроме того, была обнаружена "черная" бухгалтерия и деньги – гривни и доллары.

"Установлено, что отдельные лица организовали схему доставки крупных партий товаров и грузов из Украины в Россию, минуя таможенный контроль. Кроме того, часть товаров от брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой "серой схеме" с уклонением от уплаты налогов", – говорится в сообщении.

Реклама

После перемещения через таможенную границу страны товары реализовывались на торговых площадках Украины или перемещались в Россию. Инцидент квалифицировали по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".

Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама