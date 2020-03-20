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Мэр Харькова призвал Кабмин разрешить работу метро

20 марта, 14:46

Руслан Ровик

Кернес напомнил о транспортном коллапсе на улицах города

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу метрополитена, остановленную из-за карантина.

Об этом сообщили на официальном сайте городского совета.

Градоначальник указал, что закрытие подземки привело к транспортному коллапсу: пассажиры перекрывали движение транспорта и применяли насилие к водителям, а те, в свою очередь, частично отказались выходить на маршруты в связи с огромными штрафами.

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Учитывая создавшуюся ситуацию, Кернес предложил восстановить работу метро, но ограничить доступ пассажиров с помощью сил Нацполиции и штатной охраны.

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"Городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", – говорится в обращении к премьеру.

Напомним, подобные ситуации складывались и на улицах Одессы – там между горожанами вспыхивают драки за место в салоне.

Не лучше все сложилось и в Киеве. В Сети появилось видео, как в столичном трамвае патрульный полицейский с криком выгоняет людей из вагона.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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