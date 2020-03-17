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В Киеве усиленно дезинфицируют остановки, маршрутки и переходы (фото, видео)

17 марта, 11:09

Татьяна Очеретяна

Сейчас в метрополитене много людей

Метрополитен в Харькове прекратит свою работу в 20:00 во вторник, 17 марта в связи с введенным в Украине карантином из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пока подземка работает, там полно людей и соблюдаются интервалы, пишет objectiv.tv

Также известно, что метро не будет функционировать до третьего апреля. Наземный городской электротранспорт продолжит курсировать, но – в специальном режиме.

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Кроме того, чиновники обещают, что будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

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Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не намерен следовать призыву президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.

В свою очередь Зеленский сказал, что если мэр Харькова Геннадий Кернес будет нарушать закон о введении карантина в Украине из-за коронавируса, его ждет уголовная ответственность. Также президент отметил, что в таком случае вся ответственность за больных и, в худшем случае, погибших, будет на плечах Кернеса.

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Харьков метро карантин метрополитен

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