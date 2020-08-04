Мусорный полигон под Харьковом "оккупировали" аисты (видео)

На полигоне твердых бытовых отходов возле поселка Рогань под Харьковом заметили нашествие аистов.

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Видео "оккупации" свалки пернатыми опубликовал местный Telegram-канале.

Видео: ТРУХА, Харьков

Ранее мы сообщали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области поселились около полутора тысяч розовых пеликанов. Эти виды птиц занесены в Красную книгу Украины.

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Также не так давно в зоопарке Винницы появился новый житель – белый верблюд, который после переезда из частного зоопарка на Донбассе три года жил в небольшом вольере возле ресторана.

Кроме того, вКазатине Винницкой области супруги в частном доме открыли мини-зоопарк. В их доме обитают около полсотни веселых и игривых животных. В просторных и чистых клетках живут лисы, еноты и хорьки, а в открытых вольерах – морские свинки и ежики.

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