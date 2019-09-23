В Харьковской области мужчина чудом выжил, провалившись в колодец

В Запорожье мужчина выпал из окна и чудом спасся / Фото: ГСЧС

В селе Червоное, Первомайского района Харьковской области мужчина угодил на дно колодца. Инцидент произошел в утреннее время, на территории заброшенного частного домовладения.

К счастью, местные жители заметили мужчину, который не мог самостоятельно выбраться, и сообщили об этом спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

На момент прибытия спасателей 60-летний мужчина находился на дне четырехметрового колодца, в котором почти не было воды. Поднять на поверхность пострадавшего бойцам ГСЧС удалось с помощью спасательной веревки.

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"Один спасатель спустился на дно колодца по веревочной лестнице, закрепил на мужчине пожарный пояс и спасательную веревку. Затем остальные спасатели вместе с полицейским подняли его наверх", - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Спасенного госпитализировали в центральную районную больницу Первомайска, но в тот же день врачи отпустили его домой – "счастливчик" отделался лишь испугом. В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщают, что мужчина угодил в колодец по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

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А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой, где 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили пострадавшую, чтобы понять, в какой части тела она испытывает болевые ощущения. Работу сотрудникам ведомства осложнило то, что женщина весила 100 килограммов.

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