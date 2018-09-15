На Харьковском заводе будут производить плитку европейского качества
Цех на плиточном заводе оснастили по современным мировым технологиям
На Харьковском плиточном заводе запустили мощный цех, который оснастили по современным мировым технологиям. Революционное оборудование и европейское качество позволят производить ежедневно тысячи квадратных метров керамогранита. Теперь завод сможет конкурировать на рынках Евросоюза с итальянцами и испанцами.
Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная рассказала, что расширение производства позволило повысить работникам зарплату на 20 процентов.
"750 млн гривен инвестиций в развитие предприятия, и в экономику Харьковской области. Это наша общая двухлетняя работа с менеджментом предприятия. Для бизнеса – это увеличение производства на 35 процентов. А для нас – это создание 100 новых рабочих мест", – подчеркнула Юлия Светличная.
Отмечается, что 40 процентов продукции уже продают за границу. Расширение производства стало возможным благодаря поддержке инвесторов и государства.
Ранее под Харьковом открыли мощнейший асфальтобетонный завод, который сможет изготовлять 3500 тонн асфальта за смену. В первую очередь, материалом, который произведут на заводе, покроют магистраль государственного значения Харьков – Ахтырка, а также на трассах Киев – Харьков – Должанский и Харьков – Волчанск.
Также Порошенко открыл завод в Николаеве, который занимается переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. Это событие важно для увеличения экспортного потенциала Украины, считает глава государства.
В мае Порошенко встретился с исполнительным директором компании Head Иоганном Элиашем и заявил, что в Украине появится завод по производству спортивных товаров. Как отметил инвестор, Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции, чем в Китае.
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