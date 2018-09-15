На Харьковском заводе будут производить плитку европейского качества

На Харьковском плиточном заводе запустили мощный цех, который оснастили по современным мировым технологиям. Революционное оборудование и европейское качество позволят производить ежедневно тысячи квадратных метров керамогранита. Теперь завод сможет конкурировать на рынках Евросоюза с итальянцами и испанцами.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная рассказала, что расширение производства позволило повысить работникам зарплату на 20 процентов.

"750 млн гривен инвестиций в развитие предприятия, и в экономику Харьковской области. Это наша общая двухлетняя работа с менеджментом предприятия. Для бизнеса – это увеличение производства на 35 процентов. А для нас – это создание 100 новых рабочих мест", – подчеркнула Юлия Светличная.

Отмечается, что 40 процентов продукции уже продают за границу. Расширение производства стало возможным благодаря поддержке инвесторов и государства.

Ранее под Харьковом открыли мощнейший асфальтобетонный завод, который сможет изготовлять 3500 тонн асфальта за смену. В первую очередь, материалом, который произведут на заводе, покроют магистраль государственного значения Харьков – Ахтырка, а также на трассах Киев – Харьков – Должанский и Харьков – Волчанск.

Также Порошенко открыл завод в Николаеве, который занимается переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. Это событие важно для увеличения экспортного потенциала Украины, считает глава государства.

В мае Порошенко встретился с исполнительным директором компании Head Иоганном Элиашем и заявил, что в Украине появится завод по производству спортивных товаров. Как отметил инвестор, Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции, чем в Китае.