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Нападение в харьковской электричке: трое подростков ограбили мужчину

Сегодня, 17:10

"Добычей" малолетних грабителей стали три телефона

Подростки отобрали у мужчины три телефона
Подростки отобрали у мужчины три телефона. Фото: Нацполиция
Нападение в харьковской электричке: трое подростков ограбили мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b55/2b8/5cab552b875d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b55/2b8/5cab552b875d2.jpg Харьков "Добычей" малолетних грабителей стали три телефона

В Харьковской области трое парней в возрасте 16 и 17 лет напали на мужчину в пригородном электропоезде "Харьков-Гусаровка" и отобрали у жертвы мобильные телефоны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение произошло около трех часов ночи и стражам порядка удалось оперативно установить личности нападавших – ими оказались жители Лозовой 16 и 17 лет.

При досмотре у подростков изъяли три сотовых телефона. Следователи открыли уголовное производство по статье "грабеж". В случае, если вина фигурантов будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о разбойном нападении в Харькове, когда двое злоумышленников напали на кассиршу обменного пункта, отобрали у нее ключи от финансового учреждения и  вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 8 апреля в Харькове неизвестные взорвали банкомат. Как выяснилось, злоумышленники применили самодельную взрывчатку, которую сумели втиснуть внутрь устройства, и похитили все деньги, которые были внутри.

Ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат по улице Большой Опанасовской, но добраться до денег тогда не сумели

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч гривен.

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Тег ограбление, нападение, электричка, харьковская область

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