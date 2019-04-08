Нападение в харьковской электричке: трое подростков ограбили мужчину
"Добычей" малолетних грабителей стали три телефона
В Харьковской области трое парней в возрасте 16 и 17 лет напали на мужчину в пригородном электропоезде "Харьков-Гусаровка" и отобрали у жертвы мобильные телефоны.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение произошло около трех часов ночи и стражам порядка удалось оперативно установить личности нападавших – ими оказались жители Лозовой 16 и 17 лет.
При досмотре у подростков изъяли три сотовых телефона. Следователи открыли уголовное производство по статье "грабеж". В случае, если вина фигурантов будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о разбойном нападении в Харькове, когда двое злоумышленников напали на кассиршу обменного пункта, отобрали у нее ключи от финансового учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 8 апреля в Харькове неизвестные взорвали банкомат. Как выяснилось, злоумышленники применили самодельную взрывчатку, которую сумели втиснуть внутрь устройства, и похитили все деньги, которые были внутри.
Ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат по улице Большой Опанасовской, но добраться до денег тогда не сумели.
Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч гривен.
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