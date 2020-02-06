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Названо имя киллера, который застрелил друга Кернеса на кладбище

6 февраля, 15:38

Мужчина погиб на кладбище, когда пришел к могиле матери

Фото: Instagram, Геннадий Кернес

Фото: Instagram, Геннадий Кернес

Друга мэра Харькова Юрия Димента убил Алексей Титов, который устроил стрельбу возле супермаркета на улице Клочковской. Об этом Геннадий Кернес рассказал в программе "Ходят слухи".

"Друг мой погиб на кладбище, когда он пришел к могиле мамы. Его застрелили в спину, потом в голову. Недавно в Харькове погиб киллер, который устроил перестрелку на Клочковской, там есть магазин "Восторг". Когда взяли у него ДНК, оно совпало на 100% с тем киллером, который убил моего друга", - рассказал харьковский мэр.

Напомним, 52-летнего бизнесмена Юрия Димента застрелили утром 26 февраля 2016 года на харьковском городском кладбище. Димент посещал могилу матери несколько раз в неделю, преимущественно в первой половине дня и без охраны. В полиции предполагают, что убийца это знал. На теле погибшего обнаружили 14 пулевых ранений, две пули попали в голову.

Похоронили Димента 29 февраля 2016 году. Проститься с бизнесменом пришли около 200 человек – родные, близкие, соратники. Среди них был и мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Ты всегда говорил перед тем, как меня подстрелили: "Почему ты бегаешь сам?". А я тебе говорил: "Почему ты ходишь сам?..", – сказал на церемонии Кернес.

Ранее мы писали, что в Харькове копы не успели задержать подозреваемого в стрельбе у супермаркета – мужчина подорвал себя возле Южного вокзала.

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