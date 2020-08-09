Не хотел платить за проезд: в центре Харькова мужчина открыл стрельбу

В Харькове таксист мог пострадать из-за своего клиента. Мужчина, которого он подвозил, открыл огонь по водителю.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 9 августа в 3:26 на проспекте Науки. Когда 35-летний водитель привез пассажира к месту назначения, тот отказался платить. Кроме того, он сделал в сторону таксиста несколько выстрелов.

Экипаж патрульных, которые прибыли на место, оперативно задержал 31-летнего стрелка.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Запорожье мужчина открыл стрельбу по полицейскому.

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Также напомним, в Херсонской области мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе собственного дома. В результате отец стрелка получил ранение в ногу.

Кроме того, в Запорожье парня в ходе ссоры расстреляли из пистолета Флобера.

Видео: Telegram-канал "Это Запорожье"

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