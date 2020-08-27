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Не исключена "дистанционка": как начнется новый учебный год в Харьковской области

27 августа, 16:36

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Обучение в школах региона будет проходить с ограничениями

В Харьковской области, несмотря на эпидемию коронавируса, учебный год начнется с 1 сентября. Но при этом чиновники не исключают возвращения к дистанционному обучению.

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Как рассказал заместитель председателя местной облгосадминистрации Евгений Грицков на брифинге, школы и другие учебные заведения будут работать с определенными ограничениями, дезинфекцией и по новому расписанию. "Дистанционку" могут ввести в случае ухудшения эпидситуации в регионе.

"Все пойдут в школу 1 сентября. Начнут работать дошкольные учебные заведения, учреждения общего среднего образования. Профессионально-технические колледжи и высшие учебные заведения, непосредственно будут начинать свою работу примерно с 15 сентября. Сроки для вступления в профтехколеджи могут быть продлены до 15 ноября", – отметил Грицков.

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Напомним, Харьковская область снова стала одним из антилидеров по числу новых зараженных коронавирусной инфекцией в Украине. За последние сутки, 26 августа, в регионе COVID-19 диагностировали у 218 человек.

Также мы писали, что карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

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Харьков школа карантин учеба харьковская область Украина
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