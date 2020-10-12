"Не вернется до выборов": Кучер рассказал о состоянии Кернеса

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо.



Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. На вопрос: "как себя чувствует Кернес?", Кучер ответил:

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"По моим данным, плохо. Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию".



Он отметил, что вначале Кернес, как и многие харьковчане, не признавал проблему коронавируса.



"В этом и есть большая проблема. Это проблема, в которой он находится, и проблема в целом Харьковского региона – вы знаете, что в последнее время мы в антилидерах. Меня это крайне беспокоит. До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – сказал Кучер.



Он обратился к харьковскому градоначальнику и пожелал ему здоровья.



"Я бы хотел обратиться к Геннадию Адольфовичу и пожелать ему здоровья в первую очередь. Считаю, что поддержка сейчас – это важно", – отметил Кучер.



Гордон спросил, вернется ли Кернес до выборов в Харьков.



"Я выскажу свое мнение: нет", – сказал Кучер.

Ранее мы сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на COVID-19.

Также напомним, в Харьковском горсовете говорят, что Кернес идет на поправку.

Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks

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