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"Не вернется до выборов": Кучер рассказал о состоянии Кернеса

12 октября, 12:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Алексей Кучер отметил, что вначале Кернес не признавал проблему коронавируса

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. На вопрос: "как себя чувствует Кернес?", Кучер ответил:

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"По моим данным, плохо. Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию".

Он отметил, что вначале Кернес, как и многие харьковчане, не признавал проблему коронавируса.

"В этом и есть большая проблема. Это проблема, в которой он находится, и проблема в целом Харьковского региона – вы знаете, что в последнее время мы в антилидерах. Меня это крайне беспокоит. До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – сказал Кучер.

Он обратился к харьковскому градоначальнику и пожелал ему здоровья.

"Я бы хотел обратиться к Геннадию Адольфовичу и пожелать ему здоровья в первую очередь. Считаю, что поддержка сейчас – это важно", – отметил Кучер.

Гордон спросил, вернется ли Кернес до выборов в Харьков.

"Я выскажу свое мнение: нет", – сказал Кучер.

Ранее мы сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на COVID-19.

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Также напомним, в Харьковском горсовете говорят, что Кернес идет на поправку.

Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks
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выборы Харьков Александр Кучер коронавирус геннадий кернес
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