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Непогода устроила в Харькове деревопад: появилось видео

19 мая, 15:29

Тина Наринецкая

В ближайшие дни в городе будет дождливо

Украину сегодня, 19 мая, накрыли дожди и грозы. Не обошла непогода и Харьков – тут ветер валил деревья. Видео одного из таких инцидентов появилось в сети.

Огромное дерево рухнуло на магазин на улице Светлой. Место ЧП уже оградили лентой, сейчас последствия непогоды ликвидируют.

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Отметим, что в ближайшие дни погода Харькове не улучшится. Как говорится на портале Gismeteo, в городе будет прохладно и дождливо. В частности, 20 мая харьковчан ждет облачная погода и дождь. Ночью температура установится на уровне 11 градусов тепла, днем – 17 градусов тепла. А 21 мая будет малооблачно и ожидается небольшой дождь. Температура ночью ожидается 9 градусов тепла, днем – 15 градусов тепла.

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Также напомним, что 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Видео: Facebook

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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