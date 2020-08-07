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Несмотря на карантин: в харьковском метро пассажиры ездят без масок (фото)

7 августа, 16:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

В городе с начала эпидемии зафиксировали почти 3,5 тысяч заболевших

Несмотря на попадание Харькова в "красную" карантинную зону, многие жители города продолжают ездить в метро, не надевая масок на лица.

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Фото, демонстрирующее отношение пассажиров к новым антирекордам по коронавирусу, опубликовано на Telegram-канале h_Харьков.

В подписи к снимку автор отметил, что "город бьет рекорды по COVID-19, харьковчане боятся, что возобновят карантин", но в то же время путешествуют, не утруждая себя средствами индивидуальной защиты.

Между тем, по данным Минздрава, в Харькове с начала эпидемии коронавируса зафиксировали 3485 случай заболевания. При этом по области было отмечено 6347 подозрений на COVID-19, из которых 4527 подтвердился случай.

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Под подозрением остаются 86 человек, из них 77 – жители Харькова. Также за это время 2407 пациент выздоровел, 139 – умерли.

Ранее мы сообщали, что в Украине третий день подряд антирекорды по коронавирусу – более 1400 заболевших за сутки.

Также мы писали, что карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков метро карантин метрополитен пассажиры защитные меры красная зона

Источник: Сегодня

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