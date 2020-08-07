Более 1400 заболевших за сутки: в Украине третий день подряд антирекорды по коронавирусу

Эпидемия коронавирусной инфекции все с большими темпами распространяется в Украине. За прошедшие сутки, 6 августа, COVID-19 подтвердили у 1453 наших граждан.

Реклама

Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в стране коронавирусом заразился 78 261 человек. Опасная болезнь уже унесла жизни 1852 инфицированных (33 за последние сутки). А 43 055 заболевшим удалось вылечиться (531 за последние сутки).

Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за прошлые сутки в стране провели 35 719 тестирований, из них 18 410 методом ПЦР и 17 309 ИФА тестов. Больше всего новых зараженных обнаружили во Львовской области – 152, Харьковской – 146, Ивано-Франковской – 131, Одесской – 156 и в Киеве – 186.

"Практически каждый день мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся относительно своего отношения к карантинным правилам. У нас стало много тяжелых случаев, началось меняться течение болезни, очень тяжело переносится. У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация", – отметил министр.

Отметим, что в последние дни Украина вышла на уровень заболеваемости примерно тысячи человек в сутки. Этот показатель держится уже не менее недели. При этом главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в октябре в Украине ожидается увеличение количество больных COVID-19 из-за наступления сезона острых респираторных заболеваний. Также он рассказывал, когда в Украине может появиться вакцина от коронавируса.

Реклама

Кроме того, мы сообщали, что с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама