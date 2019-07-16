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Ночное ДТП в Харьковской области: 11-летняя девочка получила ранения

16 июля, 14:34

В результате аварии машина перевернулась на крышу

В результате ночного ДТП пострадала 11-летняя девочка
В результате ночного ДТП пострадала 11-летняя девочка. Фото: Нацполиция

В городе Змиев Харьковской области в ночь на 16 июля произошло ДТП, в результате которого иномарка перевернулась на крышу.

Как сообщили в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, инцидент случился около трех часов ночи, когда 39-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся.

В аварии пострадала 11-летняя девочка, которая находилась салоне машины. Медики госпитализировали ребенка в Харьковскую областную клиническую больницу.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Харьков, ребенок

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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