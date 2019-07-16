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В Харькове спасатели сняли с крыши торгового центра двух девушек

16 июля, 13:46

Бойцы ГСЧС эвакуировали подростков, застрявших на большой высоте

В Харькове с крыши торгового центра сняли двух девушек-подростков
В Харькове с крыши торгового центра сняли двух девушек-подростков. Фото: ГСЧС

В Харькове две девушки-подростка выбрались на крышу торгового центра и не могли оттуда спуститься. Как рассказали в пресс-службе областного управления Патрульной полиции, инцидент произошел 15 июля, около 21:30. Копам поступила информация о двух подростках, находившихся на крыше дома на площади Павловской.

"Две девушки прыгнули с крыши соседнего шестиэтажного здания на крышу пятиэтажки, а вот обратно залезть уже не могли. Затруднились девушки и найти выход из этого здания, после чего и вызвали сотрудников Нацполиции и Службы спасения", - отметили в ГСЧС.

Спасателям за 20 минут удалось эвакуировать любительниц высоты с помощью автолестницы. К счастью, обошлось без пострадавших. Девочек 2002 и 2003 года рождения передали родителям, а обстоятельства их поступка будут выяснять сотрудники Основянского отдела полиции.

Напомним, ранее в Киеве прошли совместные учения полицейских и спасателей. Их провели в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий в столице.


Было разыграно две ситуации. В первой – нашли мину времен Второй Мировой войны. Место находки огородили лентой, взрывное устройство изъяли. Такие снаряды находят часто. Последний нашли несколько недель назад под Киевом.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег Харьков, спасатели, подростки, девушки, ГСЧС

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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