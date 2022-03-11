Оккупанты продолжают обстрелы: в Изюм не могут пройти гуманитарная помощь и эвакуационные автобусы (видео)

В Изюме Харьковской области продолжаются бои. Из-за этого в город не могут проехать гуманитарная помощь, а также эвакуационные автобусы.
Об этом сообщает начальник отдела горсовета Максим Стрельник.
"С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают. Прилегающие деревни также по-варварски обстреливают русские оккупанты. Наша армия и тероборона в эти минуты героически защищают город. Мы молимся, чтобы им удалось остановить орду орков, двигающихся на южную часть города", - говорится в сообщении.
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Город никто сдавать не будет
Власти Изюма не собираются сдавать город оккупантам. Российские военные продвигаются на юг.
"На эти угрозы Изюмский городской голова ответил, что он мэр украинского города и им останется, а главной задачей городских властей является сохранение жизни и здоровья людей и обеспечение жизнедеятельности города, а не проведение военных операций. Это шантаж, провокации и манипуляции, игра на чувствах и ответственности за город", – отметил заместитель градоначальника города Владимир Мацокин..
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