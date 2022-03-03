Оккупанты ударили по домам в Харьковской области: есть погибшие (фото)

Мэр города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин сообщил об очередной атаке врага. В результате обстрелов есть погибшие.
Об этом он сообщил "Суспільному".
Подробности
"Владимир Мацокин, заместитель мэра Изюма, сообщил "Суспільному", что атака началась около 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум трое мирных жителей погибли", — говорится в сообщении.
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