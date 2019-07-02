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Падение учебного самолета в Чугуеве: пилот вышел на связь

2 июля, 20:20

За курсантом экстренно выехала группа поисковиков

Фото: Думская
Фото: Думская.

Катапультированный пилот учебного самолета, который упал на Харьковщине, вышел на связь: с ним все в порядке. Об этом Укринформу рассказали в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба.

"Курсант 3 курса выполнял очередной самостоятельный учебно-тренировочный полет на учебном самолете Л-39. Чрезвычайное происшествие произошло около 16:00 из-за возникновения внештатной ситуации. Пилот сообщил о проблеме руководству полетов, было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное", – отметили в университете.

За курсантом, добавили в университете, экстренно выехала группа поисковиков.

"Самолет упал в поле. Благодаря уверенным действиям руководителя полетов и умелым действиям курсанта жертв и пострадавших нет", – подчеркнули в университете.

По факту того, что произошло, в ВУЗЕ создана специальная комиссия: причины крушения будут установлены.

В то же время, в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что самолет после падения загорелся.

"На место выехали сотрудники Двуречанского райотдела полиции и сотрудники ГСЧС. По предварительным данным, падение самолета произошло из-за отказа двигателя", – сказали в отделе.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Двуречанского отделения полиции. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Уточняются все обстоятельства.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации, в самолете Л-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель. Самолет Л-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт на ГП "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014 года передан в часть.

Реактивный самолет Л-39 упал на территории Чугуевского военного аэродрома во время учебных полетов 2 июля. Факт падения подтвердила военная прокуратура.

Как сообщалось, в Киевской области в озеро упал самолет АН 2.

Напомним, самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллинне. Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

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Тег крушение, самолет, пилот, ГСЧС

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