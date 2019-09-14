Перебегал дорогу в неустановленном месте: в Харькове автомобиль сбил пешехода

В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП

/ Фото: Нацполиция

В Харькове произошло смертельное ДТП – автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло 13 сентября на улице Академика Павлова. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

По предварительным данным, 49-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 49-летнего пешехода. В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, на Прикарпатье случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 двигаясь по автодороге сообщения Мукачево – Львов, не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

Кроме этого, пассажирский автобус Калуш — Ивано-Франковск столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте , двое — травмированы. Следователи работают на месте происшествия. В полиции сообщили, что водитель фуры разыскан.

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