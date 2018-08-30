Первый звонок в Харькове пройдет под наблюдением и с реформами

Остались считанные дни до старта нового учебного года и, как оказалось, харьковскую детвору ждет много новинок в школах города. Помимо старта образовательной реформы, в харьковских школах решили пересмотреть подходы к безопасности и массово устанавливают камеры видеонаблюдения. "Сегодня" узнала, как еще изменятся харьковские школы, которые откроют двери ученикам 3 сентября.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ. Массово устанавливать камеры видеонаблюдения в харьковских школах начали со стартом летних каникул. В мэрии объясняют: такие меры решили предпринять ради повышения безопасности детворы и в рамках создания в городе "Единой комплексной системы видеонаблюдения". Современное видеонаблюдение будет с функцией распознавания.

"Усовершенствованные технологии позволят не только вести наблюдение за тем, что происходит по периметру школы, на спортивных площадках и стадионах общеобразовательных учебных заведений, но и будут архивировать видеоматериал. Архив с этих камер будет храниться до 30 дней", — объяснял первый вице-мэр Игорь Терехов.

Чиновники, да и сами педагоги уверены, что такой подход позволит оперативно реагировать на любые ЧП, которые могут произойти в школах. Как сообщили нам в Департаменте образования Харьковского горсовета, до конца года камеры видеонаблюдения появятся в 103 школах и 16 детсадах. Остальные учебные заведения возьмут под видеонаблюдение в 2019-м.

Помимо техники повышать уровень безопасности в школах города будут и за счет человеческого ресурса: там появятся охранники, работу которых оплатят из городского бюджета. Ранее эти траты ложились на плечи родителей школьников, начиная с 50 грн с ученика за учебный год. Мамы и папы уверены, что лишними такие меры безопасности в харьковских школах не будут.

"Конечно, я за видеонаблюдение и наличие охранника. Ведь так есть шанс, что на территорию школы не попадет посторонний человек. А если вдруг случится какое-то ЧП, драка, воровство, виновных можно будет отыскать достаточно быстро", — говорит мама первоклассницы Татьяна Кирнос.

РЕФОРМА. В Харькове педагоги также готовятся и к внедрению образовательной реформы. Как рассказала директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, для работы с первоклассниками по-новому подготовились почти тысяча учителей.

"Изменения мне нравятся. Теперь на первом месте будет состояние и внутренний мир ребенка. Наверное, пришлось больше углубляться в психологию. Правда, пока не знаю, как все получиться реализовать в классе, где учится больше 30 детей", — говорит педагог с 20-летним стажем.

ПЕРВОКЛАШКИ БЕЗ УЧЕБНИКОВ

Тем временем подготовка к учебному году идет и в Харьковской области: в школах уже есть новый дидактический материал, а вот учебников для первоклассников еще нет. Появятся они в ноябре, когда по программе понадобятся ученикам. На ремонты школ в этом году было потрачено более 400 млн грн.

Как сообщил замгубернатора Анатолий Бабичев, в новом учебном году будут работать 44 опорные школы (по одной на несколько населенных пунктов. — Авт.) с новыми кабинетами и оборудованием.

Напомним, по заказу "Сегодня" маркетплейс Prom.ua подсчитал, во сколько в этом году обойдутся сборы школьника.

Тем временем, в Одесской области строят новую школу, а 28 учебных заведений будут работать в две смены.