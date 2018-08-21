Первое сентября: в Одесской области строят новую школу, а 28 учебных заведений будут работать в две смены

В Одессе завершаются последние приготовления к новому учебному году. В учреждениях заканчивают масштабные ремонты и продумывают сценарий торжества на первый звонок. "Сегодня" выяснила, какие новшества ждут школьников.

По подсчетам чиновников, в сентябре в детские сады и школы пойдут около 131 000 юных одесситов, включая и тех, кто продолжает обучение, и тех, кто переступит порог образовательного учреждения впервые. В городском департаменте образования констатируют: число учащихся растет с каждым годом, из-за чего уже 28 школ будут работать в две смены.

"В первые классы зачислили более 11 000 детей, из них более 9 000 желают учиться в классах с украинским языком образования. Это 83% наших будущих первоклассников, и эта цифра с каждым годом растет", — заявила глава департамента Елена Буйневич, добавив, что прием в первые и десятые классы еще продолжается.

РЕМОНТ. В школах закупают дополнительную мебель, а парты устаревшего образца заменяют на те, которые соответствуют стандартам концепции "Новая украинская школе". Также за счет бюджета идут работы по утеплению школ, ремонту фасадов и крыш.

Позаботились и о вопросах пожарной безопасности: в 102 учебных заведениях восстановили пути эвакуации, в 32 — установили громоотводы, а еще в 88 появились огнеупорные двери. На финишную прямую вышла также борьба с вагонкой и прочими огнеопасными отделочными материалами.

Нашли работу и для управления капитального строительства. Более чем в трех десятках учреждений, ведомство должно привести в порядок помещения, где демонтировали все легковоспламеняющиеся элементы.

"На данный момент завершили работы в семи заведениях, в 19-ти завершаются и в четырех пока не начинались. В них не будет нарушаться учебный процесс, но мы ждем очереди, чтобы провести соответствующие работы", — говорит Буйневич.

Тем временем в селе Красноселка, что в Лиманском районе, реконструируют школу на 600 учеников. Там заменили обычные окна и двери на энергосберегающее, обновили электросеть и вентиляционную систему. А в селе Новоелизаветовка Ширяевского района и вовсе строят новый корпус для начальной школы.

"Начальная школа в Новоелизаветовке сможет принять 100 детей, — рассказал заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин. — Из областного бюджета на эти работы выделили более 6,5 миллионов гривен".

Работы надеются завершить к сентябрю, а в следующем году при школе планируют построить детский сад на 80 человек.

Школьная мебель. Устаревшие парты заменяют по стандартам новой украинской школы. Фото: facebook.com

ЗА ОТМЕТКАМИ — В СЕТЬ. В новом учебном году все учащиеся получат доступ к системе электронных учебников, к которой в течение года планируют добавить функции электронного дневника и интерактивного расписания.

"Были четыре пилотные школы, которые проявили инициативу, с ними уже летом тестировали, — рассказал нам создатель системы Владимир Усов. — С сентября начнется уже полномасштабное внедрение, будем проводить семинары во всех школах, чтобы учителя ознакомились и поняли, как это работает. Мы хотим упростить, а не усложнить жизнь".

Наш собеседник говорит, что в новом учебном году в электронной системе появятся специальные аккаунты для родителей.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК: ДАТА И АКЦИЯ

В этом году городские школы сами определяют дату проведения праздничной линейки (1 или 3 сентября) и обязаны заранее оповестить о ней родителей. В первом случае дети смогут сразу после торжества отправиться домой, а вот во втором — пойдут на уроки по расписанию.

Тем временем родителей приглашают присоединиться к акции "Первое сентября без цветов" и вместо стандартного букета принести на первый звонок предметы первой необходимости для пациентов военного госпиталя: зубные пасты и щетки, стиральный порошок, мыло, шампунь, майки, полотенца и прочее. "Участие исключительно добровольное!" — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, до начала нового учебного года осталось две недели. Традиционно в августе спрос на школьные товары увеличивается в 6 раз по сравнению с другими месяцами. По заказу "Сегодня" маркетплейс Prom.ua подсчитал, во сколько в этом году обойдутся сборы школьника.

Также мы писали, что родители школьников объединяются в группы для совместных покупок.