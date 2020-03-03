По торговому центру в Харькове бегал "малыш из Мадагаскара": забавное видео

В Харькове – очередное происшествие с животными. Так, по торговому центру, что на улице Гагарина, бегал лемур.

Забавное животное сняли очевидцы и выложили в соцсети. По их словам, "малыш из Мадагаскара" сбежал из контактного зоопарка, который расположен в этом ТЦ.

На видео видно, что животное, оказавшись на свободе, не растерялось и уверенно начало исследовать открывшееся пространство.

Реклама

В тренде Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в супермаркет Харькова забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали в Facebook. Тогда они только предполагали, что обезьяна могла сбежать из контактного зоопарка.

Также в Харькове из контактного зоопарка сбегал львенок по кличке Симба. Животное вело себя ласково, многие посетители ТЦ успели его даже погладить.

А недавно енот прошелся по рынку в Германии. По словам полиции, он "был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях и возле мусорных баков. Все закончилось хорошо – животное спасли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама