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По торговому центру в Харькове бегал "малыш из Мадагаскара": забавное видео

3 марта, 11:06

Татьяна Власенко

Животное сбежало из контактного зоопарка

В Харькове – очередное происшествие с животными. Так, по торговому центру, что на улице Гагарина, бегал лемур.

Забавное животное сняли очевидцы и выложили в соцсети. По их словам, "малыш из Мадагаскара" сбежал из контактного зоопарка, который расположен в этом ТЦ.

На видео видно, что животное, оказавшись на свободе, не растерялось и уверенно начало исследовать открывшееся пространство.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в супермаркет Харькова забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали в Facebook. Тогда они только предполагали, что обезьяна могла сбежать из контактного зоопарка.

Также в Харькове из контактного зоопарка сбегал львенок по кличке Симба. Животное вело себя ласково, многие посетители ТЦ успели его даже погладить.

А недавно енот прошелся по рынку в Германии. По словам полиции, он "был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях и возле мусорных баков. Все закончилось хорошо – животное спасли.

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Харьков тц животное лемуры

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