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Под Харьковом девятилетний мальчик "заминировал" школу

7 июня, 10:37

Школьник находился на отдыхе в летнем лагере

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В городе Люботин Харьковской области девятилетний школьник сообщил о минировании своей школы, находясь на отдыхе в лагере. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщение в взрывчатке в школе по улице Шевченко поступило в службу "102" 6 июня около 19:00. Ложное сообщение о заминировании сделал 9-летний ученик этой же школы. Мальчик сейчас находится на отдыхе в летнем лагере, расположенном в другой области Украины.

Эксперты, приехавшие в школу, осмотрели 800 "квадратов" помещений и 1000 – прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или опасных веществ они не нашли.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинського отделение полиции. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове полиция задержала мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о "минировании" студенческого общежития.

Также мы сообщали о том, что в Киеве продолжают "минировать" общественные заведения

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Тег Харьков, школа, школьник, харьковская область, минер

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